El 40% de catalans ha intentat deixar de fumar el darrer any

El 40% dels catalans ha intentat deixar de fumar durant el darrer any, segons es desprèn d'una enquesta a 907 persones duta a terme per la Societat de Medicina Familiar i Comunitària (Camfic). Les dades revelen que per quart any consecutiu augmenta el percentatge de població que vol deixar el tabac, ja que el 2012 representaven el 35% dels enquestats. L'enquesta conclou que hi ha un 25,9% de fumadors, un 39,5% de no fumadors i un 34,6% de persones que asseguren que són exfumadores. El 40% dels que han deixat aquest hàbit asseguren que l'enduriment de la llei del tabac ha influït en certa o gran manera perquè es plantegessin deixar aquest hàbit però hi ha un 60% que assegura que no els ha influït.

La gran majoria però (81,4%) coincideix en apuntar que seria negatiu o molt negatiu modificar l'actual Llei del tabac per permetre fumar en espais de joc o casinos com passava abans de la regulació.

D'entre els que deixen de fumar, la majoria fan el procés sense ajuda de cap mena però hi ha qui busca suport i ho fa principalment acudint al seu metge de família o infermera i, en segon lloc, a través dels farmacèutics.

La publicació de l'enquesta coincideix amb el Dia Mundial Sense Tabac, que es commemora aquest divendres.