Cinc aliments que semblen sans però que no ho són

El menjar poc saludable és una de les principals raons per les quals la societat està més obesa i malalta que mai. Això pot passar perquè moltes vegades consumim aliments que pensàvem que eren beneficiosos per a la salut quan en realitat és més aviat al contràri.

Avui dia és fàcil girar la vista arrere i trobar aliments que abans semblaven saludables però que ja s'ha demostrat que el seu consum a llarg termini pot ser nociu per a la salut. Aquests són només alguns d'ells.

1. Els olis vegetals

A diferència de les grasses animals, els olis d'origen vegetal sempre s'han considerat més saludables ja que s'ha demostrat que el seu consum, a curt termini, redueix els nivells de colesterol en la sang. Però aquest tipus d'olis (de girasol, oliva, dacsa, etcètera) posseeixen tres tipus diferents d'àcids grassos (saturats, monoinsaturados i poliinsaturados) i el seu abús a llarg termini pot elevar el risc de patir malalties del cor, com han demostrat diversos estudis.

2. La salsa de soja

Esment especial mereix la salsa de soja. Aquest tipus d'oli tan de moda gràcies a la cuina japonesa es crea a partir de fer fermentar les llavors de la soja amb el fong Aspergillus oryzae. Encara que la salsa de soja és bastant saludable, el procés mitjançant el qual es fermenten les salses de soja que trobem en diversos establiments contenen diversos elements químics que augmenten el risc de patir càncer i defectes genètics, segons diversos estudis.

3. Els sucs de fruites envasats

Molta gent comet l'error de creure directament que els sucs de fruites són sans. Però això és un greu error. Els sucs que trobem en el supermercat estan compostos en la seva majoria per sucre i químics que imiten el sabor a les fruites, la qual cosa es tradueix en una simple beguda ensucrada amb sabor a fruita. A més, en els sucs que preparem a casa moltes vegades cometem l'error d'afegir-hi gran quantitat de sucre i colar la polpa, que és el més sa d'aquest aliment.

4. La margarina

Fa ja uns quants anys que la mantega va ser crucificada pel seu alt contingut en greixos saturats. Aleshores molts experts van recomanar canviar-la per la margarina, però aquesta versió no és molt saludable. Aquest aliment no és més que una mescla de químics i olis vegetals refinats que han sigut processats fins a assemblar-se a la mantega.

5. Les begudes dietètiques

Quan una persona comença a fer una dieta el primer que se li ocorre és substituir els menjars i begudes de sempre per altres més ´light´. Però les begudes dietètiques son bàsicament begudes carbonatades que en lloc de sucre utilitzen edulcorants artificials com la sacarina, l'aspartam o el ciclamat.