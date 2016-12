La diabetis en l'odontologia

La diabetis és una malaltia que, malgrat no ser tractada directament per l´odontòleg, requereix que aquest conegui tots els aspectes inherents a la patologia, ja que, com que és una malaltia crònica (per a tota la vida), pot afectar la salut bucodental.

Les manifestacions orals en pacients diabètics són les següents: càries dental, afta, xerostomia, alteracions del gust, síndrome de la boca ardent, candidiasi oral, glositis romboïdal mitjana, engrandiment de les glàndules salivals, liquen pla bucal i reaccions liquenoides i malaltia periodontal (gingivitis, periodontitis).

La malaltia periodontal és una malaltia inflamatòria crònica que és responsable de la destrucció dels teixits de suport, amb la conseqüent mobilitat dental, pèrdua d´os i també la possible pèrdua de la dent.

«La presència de la malaltia periodontal té un impacte directe en el control de la diabetis, ja que afecta la funció del pàncrees i la resistència a la insulina», afirma la doctora Esquerré. Segons l´experta, la periodontitis pot representar un important factor de risc per a la progressió d´aquesta malaltia.

Per tant, és de vital importància tenir cura de la nostra salut bucodental i tractar les malalties periodontals per reduir els efectes de la diabetis.

La higienista bucodental de Policlínic ITCO Manresa recomana seguir unes pautes estrictes d´higiene per tal d´evitar aquests tipus de patologies, i també dur a terme una higiene i una revisió a l´any com a mínim.