Un excés de greixos a l´any, fa mal?

Les dietes que són consistentment altes en greixos saturats estan relacionades amb el desenvolupament de la malaltia hepàtica de greix no alcohòlic i la resistència a la insulina, i, en general, amb un major risc de mortalitat. Tot i així, no està clar com els aliments alts en greix inicien els canvis que condueixen a la patologia.

La veritat és que no hi ha dubte que un consum excessiu i reiterat d'aquests greixos modifiquen l'estat de salut, per això es desaconsellen les dietes amb un alt contingut d'olis vegetals i grasses animals, com la mantega, el llard de porc i el greix de la carn vermella. De la mateixa manera, productes de brioixeria industrial, xocolates, patates fregides i aperitius salats han de consumir-se de forma ocasional i no diàriament.

Però, què passa si un dia ens afartem de greix? Inicialment es podria pensar que no tindrà cap efecte en el nostre organisme, però un grup d'investigadors ha observat que un sol episodi d'alt consum de greix danya el metabolisme hepàtic.

L'estudi, publicat aquesta setmana al 'Journal of Clinical Investigation', ha estat elaborat pel laboratori de Michael Roden al Centre Alemany de Diabetis, que va investigar com un únic episodi d'alt consum de greixos saturats afecta la sensibilitat a la insulina i els marcadors del metabolisme en humans i ratolins.

Els investigadors van trobar que el consum d'alts nivells de greix una sola vegada, de manera equivalent a la quantitat d'un àpat abundant, condueix a augments immediats de l'acumulació de greix i alteracions al metabolisme hepàtic. El tractament també porta la resistència a la insulina, nivells elevats de triglicèrids i altes taxes de glucagó en el torrent sanguini.

Les observacions realitzades per aquest equip de científics indiquen que la ingestió de greixos saturats assenta les bases de les malalties metabòliques a través dels ràpids efectes que provoca sobre el metabolisme del fetge i l'emmagatzematge de greix.