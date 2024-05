Vols perdre ràpidament 3 o 4 quilos?

A poc a poc va arribant el bon temps i entren ganes d'anar a la platja, però... Has fet la dieta per aconseguir el cos desitjat? A tots ens agrada lluir un cos bonic i més a l'estiu. Si encara no t'hi has posat, no t'hi amoïnis, t'explicarem com aconseguir baixar els quilos desitjats amb una dieta boníssima.

Les dietes miracle no existeixen. La pèrdua de pes sempre ha d'estar centrada en un treball constant en què l'alimentació saludable i l'esport siguin els pilars principals del teu dia a dia, però si busques una opció per perdre pes ràpid, hi ha diferents dietes que prometen fer-te aprimar uns quants quilos en temps rècord.

Una d'aquestes dietes és la de la pinya, que es basa en el consum d'aquesta fruita durant diversos dies. Aquest pla d'alimentació es basa a menjar pinya a cada àpat del dia i restringir tot el possible la ingesta d'altres aliments, especialment pel que fa a hidrats de carboni. L'excepció són les proteïnes, per això s'afegeix el pollastre al menú, ric en aquestes i baix en greixos i hidrats. Seria possible substituir el pollastre per peix baix en greixos o un altre aliment proteic com l'ou.

Exemple d'un menú seguint la dieta de la pinya:

Esmorzar: 2 rodanxes de pinya, 1 iogurt desnatat i cafè amb llet desnatada.

Menjar: 2 rodanxes de pinya, 2 filets de pit de pollastre a la planxa i 1 iogurt desnatat.

Sopar: 2 rodanxes de pinya, 1 ou dur i 1 iogurt desnatat.

La pinya és una fruita amb propietats diürètiques, de manera que ajudarà a eliminar els líquids de l'organisme. A més conté un enzim anomenat bromelina que ajuda a digerir els aliments, cosa que la fa recomanable per a les persones amb problemes digestius o digestions pesades. Això, acompanyat de la baixa aportació calòrica de la dieta, en què gairebé no hi ha sucres ràpids, fa que es puguin perdre al voltant de 3-4 quilos en tres dies.

La dieta de la pinya no s'ha de seguir durant més de 3 dies i com que gairebé tot el que es perd és líquid, si no es canvia l'estil de vida, l'efecte rebot serà ràpid i contundent.

No es recomana aquest pla d'alimentació per a les persones que siguin esportistes, ja que fer exercici físic sense hidrats de carboni provoca debilitat i pot arribar a causar mareigs i accidents.

És important que recordeu que abans de començar qualsevol pla d'alimentació heu de consultar amb experts que us aconsellin i fixin les pautes que heu de seguir per aconseguir els vostres objectius i evitar així posar en risc la vostra salut.