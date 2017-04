Descobreix si el teu bebè plora molt o poc

Investigadors de la Universitat de Warwick (Regne Unit) han estudiat el plor dels nadons en diversos països per establir els valors normals d'aquesta acció. Han observat que els nounats de Regne Unit o Itàlia ploren més que els d'Alemanya o Japó durant els seus primers tres mesos de vida.

Així es desprèn dels resultats de la investigació que publica en el seu últim número la revista 'Pediatrics', que ha determinat que els nens ploren una mitjana de 2 hores al dia durant les seves dues primeres setmanes i arriben al seu pic de plor a les sis setmanes, amb 2 hores i 15 minuts de mitjana. A partir d'aquí, la freqüència baixa fins a una hora i 10 minuts a la setmana 12.

En aquesta metanàlisi de dades s'ha recopilat informació de gairebé 8.700 lactants d'Alemanya, Canadà, Dinamarca, Itàlia, Japó, Països Baixos o el Regne Unit. Malgrat els rangs mitjans de plor, l'estudi va identificar que alguns nens tot just ploraven mitja hora al dia mentre que d'altres, per contra, estaven més de 5 hores al dia plorant. A més, l'estudi serveix per veure diferències per països i els nivells més alts de plor s'observen al Regne Unit, Itàlia, Canadà i Països Baixos. En canvi, els més baixos s'observen en Dinarmaca, Alemanya i Japó.

De la mateixa manera, els nivells més alts de còlics, pels quals els menors es passen plorant almenys tres dies per setmana, s'observen al Regne Unit (28% dels nens de 1-2 setmanes), Canadà (34,1% dels nens de 3-4 setmanes) i Itàlia (20,9% dels nens de 8-9 setmanes). En canvi, les taxes de còlic més baixes es van registrar a Dinamarca (5,5% a les 3-4 setmanes) i Alemanya (6,7% a les 3-4 setmanes).

Per determinar si un nen estava plorant més del que és habitual o patia còlics els investigadors van tenir en compte els coneguts criteris de Wessel, formulats fa més de 50 anys.