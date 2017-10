Remeis casolans per combatre la grip

Immersos ja en plena temporada gripal, són moltes les recomanacions que podem trobar sobre com prevenir i lluitar contra aquesta infecció vírica del sistema respiratori. Entre aquestes recomanacions hi ha molts consells casolans que ens poden ajudar a minimitzar el risc de patir un procés gripal i mitigar les seves molestes conseqüències.

Abans de repassar aquestes recomanacions, però, hem de puntualitzar que els antigripals naturals no existeixen. En qualsevol cas, tot i que l'únic mètode provat que funciona és la vacuna antigripal, els consells que apuntem en aquestes línies ens ajudaran a millorar el nostre sistema immunitari i, per tant, a minimitzar els riscos de contraure la infecció vírica causant de la grip. A més, tindran un efecte balsàmic per combatre els molestos efectes que provoca qualsevol procés gripal.

Aquestes recomanacions casolanes han d'anar acompanyades d'un estil de vida saludable, especialment seguint una alimentació sana i equilibrada i evitant mals hàbits. D'aquesta manera, contribuirem a minimitzar els riscos de patir la grip i si aquesta ja ha fet acte de presència, ens ajudarà a mitigar els malestars associats a la grip: mal de coll, congestió nasal, mal de cap, cansament...

Prendre molts líquids. Un dels millors remeis per alleujar els símptomes gripals, que solen provocar deshidratació, és ingerir aigua o altres líquids com les infusions. A més, el líquid també ens ajudarà a que les secrecions nasals tinguin una major fluïdesa.

Fer gàrgares amb sal o bicarbonat. Barrejar solucions astringents amb aigua tèbia i realitzar gàrgares diverses vegades al dia és una bona solució si volem alleujar els molestos efectes de la irritació a la gola.

Fer bafs. És el millor remei per aconseguir obrir les vies respiratòries i per alleujar la irritació de la gola. Realitzar inhalacions de vapor d'aigua ens ajudarà a estovar, humitejar i eliminar les mucositats del nas, la gola i els bronquis. D'aquesta manera aconseguirem alleujar els símptomes propis de la grip, ja que aquests bafs ens permetran obrir les nostres vies respiratòries i ens descongestionarà. Aquests bafs poden realitzar només amb aigua o bé barrejada amb fulles d'eucaliptus, una planta amb propietats expectorants.

Prendre mel i llimona. No són la panacea, però aquest remei ens ajudarà a alleujar les molèsties pròpies de la grip, especialment la irritació de gola.

Irrigació nasal. La congestió del nas -que es fa especialment molesta quan arriba l'hora de dormir- pot ser combatuda amb un remei igual de senzill que eficaç. Barreja una mica de sal marina sense iode amb bicarbonat en una tassa d'aigua tèbia i aboca algunes gotes a les teves fosses nasals. En pocs minuts, la congestió millorarà.

Ingereix líquids calents. Ingerir begudes calentes ens proporcionarà un alleujament immediat al flux nasal, la tos, els esternuts i la irritació de la gola.

Tes o infusions d'all i ceba. En el cas de l'all, és ric en al·licina, una substància amb propietats antisèptiques que ajuda al cos a combatre la grip. Tant aquest producte com la ceba són bons aliats per combatre les molèsties gripals i ens ajudaran a sentir-nos millor. Si el seu sabor ens sembla massa fort, podem posar-hi mel, però no sucre, ja que inhibeix les seves qualitats naturals curatives.

Infusió de gingebre. Aquesta planta té propietats analgèsiques, antipirètiques i antibacterianes, de manera que faran que ens sentim millor.

Dutxes amb aigua tèbia. Probablement el malestar causat per la grip farà que no tinguis cap interès a dutxar-te, especialment si tens sensació de fred. No obstant això, has de tenir en compte que si t'abrigues l'única cosa que aconseguiràs serà pujar unes dècimes la febre. Per evitar-ho, pren de tant en tant una dutxa amb aigua tèbia per rebaixar la temperatura del teu cos. D'aquesta manera mantindràs sota control la febre i et sentiràs millor.

Pren sopes. Aquest remei barreja dos dels consells que més et poden ajudar durant un procés gripal. Ingerir líquids i que aquests siguin calents. Et permetran reduir la congestió i a més afavoriran la lubricació de la gola.

Rentar-se les mans sovint. A més d'aquests consells casolans, hi ha també una sèrie d'hàbits que és recomanable tenir en compte per minimitzar els riscos d'una infecció: tapar-se la boca en tossir o en esternudar, preferiblement amb mocadors d'un sol ús; rentar-se sovint les mans, sobretot després d'haver tossit o esternudat; i procurar no reutilitzar els mocadors empleats a l'esternudar o netejar les secrecions nasals.

A més de tots aquests remeis casolans contra la grip, la millor recomanació per mitigar els molestos efectes és el descans. De fet, diu un conegut aforisme que "la grip amb tractament o sense dura 7 dies, i el que no estigui d'acord, una setmana".