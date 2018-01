Creen un guardó dotat amb 50.000 euros per premiar projectes d'investigació en nutrició i salut

La Fundació Jesús Serra ha creat un premi dirigit a científics de fins a 45 anys que desenvolupin la seva investigació a l'Estat espanyol i que estiguin especialitzats en nutrició, alimentació i salut, concretament en els àmbits d'investigació bàsica, clínica, epidemiològica i tecnològica.

El Premi a la Investigació Fundació Jesús Serra té una dotació econòmica de 50.000 euros i el seu objectiu és incentivar la recerca en la relació entre nutrició i salut, així com donar suport als científics més joves.

La directora del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques (CNIO), la doctora María Blasco, és la presidenta del jurat, que compta amb destacats professionals de l'àmbit de la biomedicina, com la doctora en farmàcia i directora del CSIC-ICCC Centre d'Investigació Cardiovascular, Lina Badimon.



Candidatures fins al 9 de març

El període per presentar les candidatures és fins al dia 9 de març del 2018. La sol·licitud s'ha de fer per mitjà de la pàgina web www.investigacionfjs.com i els candidats han de ser proposats per persones vinculades a universitats, hospitals o centres d'investigació a l'Estat espanyol.

Els estils de vida i els hàbits alimentaris poden prevenir i millorar la situació clínica d'algunes malalties, com ara la cardiopatia isquèmica, la hipercolesterolèmia, la diabetis, el càncer o la obesitat, entre altres. «Sabem que una alimentació sana i equilibrada pot ser fonamental per reduir la incidència d'un important nombre de malalties, també el càncer», explica la presidenta del jurat, la doctora María Blasco. Recorda que «així ho indica l'Organització Mundial de la Salut, que inclou una incorrecta alimentació i també la inactivitat física com a factors de risc que influeixen en l'aparició d'aquesta malaltia». Blasco també apunta xifres: «Entre el 30 i el 50% de tots els càncers es podrien evitar reduint els factors de risc».

La doctora Lina Badimon, directora del CSIC-ICCC, afirma que la relació entre dieta i salut és «complexa perquè afecta nombroses variables, algunes encara no conegudes», i que «per això la investigació d'estratègies per retardar i prevenir malalties cròniques basades en el control de la dieta són del màxim interès».

La Fundació Jesús Serra és una entitat privada sense ànim de lucre creada en memòria de l'empresari Jesús Serra Santamans, fundador de Catalana Occident.