Els cinc aliments amb els quals no podràs dormir (i un d'ells és l'aigua)

Els menjars abundants d'aquestes dates, entre sopars de Nadal i Cap d'Any, sumat a la irregularitat en els dies de vacances, han provocat el desordre de les hores de son per a molts. No obstant això, aquests dos factors no són els únics responsables de no dormir durant tota la nit.

Alguns aliments quotidians també dificulten els cicles de son. Un d'ells és un clàssic: l'alcohol. Les begudes que el contenen ajuden a agafar el son en poc temps, però aquest és de molt baixa qualitat i amb interrupcions nocturnes. Però hi ha altres cinc que, per ser habituals en la dieta, podrien sorprendre.



Tomàquet

Un sopar lleuger, sobretot a l'estiu, sol basar-se en un simple tomàquet tallat amanit amb oli i sal. No obstant això, la tiramina que conté provoca ardors a l'estómac i 'desperta' el cervell. Es tracta d'un aminoàcid que actua com a estimulant i augmenta l'activitat cerebral, dificultant així el son.



Carn vermella

Els greixos saturats presents en aquest aliment es triguen més a digerir. Les proteïnes, a diferència dels hidrats de carboni, també es prolonguen durant la digestió, de manera que el recomanable és reservar la carn per a altres hores del dia.



Xocolata

Era inevitable. L'aliment favorit per a molts té alguns inconvenients per a la salut, i un d'ells és sobre el cicle de la son. Com més cacau contingui, més costarà agafar la son. Però no només això, la xocolata compta amb estimulants com la teobromina o el mateix sucre.



Picant

Els menjars picants eleven la temperatura corporal i poden causar acidesa estomacal. Això sí, afegir picant al menjar ajuda a accelerar el metabolisme.



Aigua

L'aigua és una beguda saludable durant la nit, però no si qui la consumeix pren l'hàbit de beure-fonamentalment en aquesta franja horària. L'ideal és hidratar al llarg del dia, ja que si només es fa de nit, no només causa inflor sinó que també provoca constants visites al bany, dificultant la conciliació del son. A més, l'aigua és una beguda recomanable per llevar-se la sensació de son quan sona el despertador.