Claus per cuidar una cicatriu

La cicatrització de la pell és un procés complex i intrínsec a cada persona, condicionat pel tipus de pell, l'edat, la zona del cos i per la genètica. Per això, no podem estandarditzar el temps de cicatrització ni el resultat de la mateixa per a tothom ja que hi ha persones a les que els porta més temps que els desaparegui una cicatriu.

"Habitualment una ferida superficial que només danya l'epidermis, no deixa rastre. Aquells traumatismes més profunds, que arriben a la capa més profunda de l'epidermis, o que arriben a la dermis, deixaran una marca més o menys intensa en funció de la capa que s'arribi a danyar i de la mida de la ferida ", indica en una entrevista amb Infosalus la dermatòloga i directora tècnica de Clíniques Ceta, la doctora Cristina Hoyos.

Segons precisa, la pell triga un any a recuperar-se per complet de qualsevol traumatisme, ja sigui una ferida per abrasió, un frec, o una incisió, per exemple. "Per tant, hem de considerar que fins que no passi aquest temps, sempre hi ha possibilitat que la cicatriu pugui millorar, arribar a desaparèixer, o millor dit, tornar-se imperceptible", subratlla.



Afavorir la desaparició



Per afavorir la seva desaparició, De Hoyos destaca que una pell hidratada conserva les seves característiques d'elasticitat i es recupera millor. "Per tant, aplicar emol·lients adequats a la zona danyada ajudarà a renovar la pell, i a aconseguir que la cicatriu sigui poc visible. Avui dia podem aplicar diverses vegades al dia gels de silicona o pegats que contenen àcid hialurònic, oli de rosa mosqueta, entre d'altres substàncies hidratants amb conegut efecte cicatritzant ", afegeix.

A més, creu "molt important" no exposar al sol la zona, ja que els raigs UV poden afavorir la hiperpigmentació de la cicatriu. "Per tant, podem resumir les cures diaris en fotoprotecció intensa i hidratació", ressalta la dermatòloga.



Què passa amb les cicatrius d'una operació?



En el cas concret de les cicatrius d'una operació, la directora tècnica de Clíniques Ceta subratlla que són "ferides profundes que afecten tot el gruix cutani" i, per tant, el seu procés de cicatrització és "encara més complex i prolongat", i a més requereix d'unes cures "més específics", sobretot en les seves fases inicials, per evitar la infecció de la mateixa.

"Des del primer dia després de la intervenció i fins a la retirada dels punts de sutura o de les grapes, i més enllà sempre que segueixi existint crosta a la zona, hem de rentar amb aigua i sabó suau una o dues vegades al dia la ferida , realitzant massatges circulars sobre ella, i aclarint a continuació. Després, cal assecar molt bé la zona, i aplicar povidona iodada com antisèptic ", indica l'especialista.

Segons el parer de la dermatòloga, l'ideal és mantenir la ferida quirúrgica a l'aire, sempre que les condicions externes ho permetin (no fregui, no contacte amb pols o brutícia). Un cop retirats els punts de sutura o les grapes, i quan la crosta ja hagi desaparegut, el més adequat, segons ell, per la seva gran eficàcia en dissimular les cicatrius, és usar pegats que portin àcid hialurònic, ja que solen cobrir les dues necessitats bàsiques del procés de cicatrització: fotoprotecció, ja que en portar-tapat, no hi ha possibilitat d'exposició solar; i hidratació, a causa de l'alliberament gradual d'àcid hialurònic.

"És molt complicat aconseguir una desaparició completa d'una cicatriu d'origen quirúrgic, però podem arribar a obtenir bons resultats amb cicatrius mínimament visibles, si seguim les recomanacions indicades. No obstant això, la localització, el tipus de sutura i la predisposició personal de cada individu són factors que poden influir en el resultat final de la cicatriu ", subratlla de Hoyos.



Làser i altres tècniques



Una vegada que ja no existeix crosta i la cicatriu està en fase eritematosa, l'ús de làser específics que afavoreixen la producció de col·lagen pot ajudar a aconseguir un millor resultat, assenyala la directora tècnica de Clíniques Ceta. A més, sosté que en alguns casos la injecció local de Plasma ric en plaquetes o 'PRP', gràcies al seu alt contingut en factors procicatrización, també poden contribuir a una cicatrització més ràpida i de millor qualitat.

Així mateix, recorda que el massatge sobre una cicatriu, amb productes específics, pot ajudar a trencar les fibres elàstiques que puguin anar formant-se a la zona, i a millorar el procés i el resultat final. "Però hem de consultar prèviament a l'especialista si en el nostre cas està indicat el massatge local, i en quin moment", adverteix.