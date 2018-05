El consum de tabac baixa fins al mínim històric del 24%

El consum de tabac a Catalunya segueix la tendència dels darrers anys i el 2017 ha assolit un nou mínim històric. Només el 24% dels majors de 14 anys es considera fumador diari o ocasional, la xifra més baixa mai registrada. Segons dades de l'Agència de Salut Pública de Catalunya publicades en motiu del Dia Mundial contra el Tabac, 60.000 persones deixen de fumar cada any però encara hi ha 1,5 milions de fumadors a Catalunya. Es calcula que fumar és la causa de més d'un mort cada hora, és a dir, 10.000 defuncions a l'any, segons dades del 2015. A més, de les 27 persones que moren cada dia a Catalunya per causa directa del tabac, 7 són per culpa de les malalties cardiovasculars, ja que fumar triplica el risc d'infart de miocardi o angina de pit.