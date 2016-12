Denuncien dos centres de cria i venda de gossos il·legal al Solsonès

La patrulla del Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil (SEPRONA) de la Pobla de Segur ha dut a terme quinze denúncies a dos centres de cria i venda de gossos de raça pastor alemany, situats a la comarca del Solsonès, per la comissió de diverses infraccions a la llei de Protecció d'Animals. Els agents van inspeccionar els centres, que tenien entre tots dos setanta gossos entre adults i cadells, i hi van detectar irregularitats documentals i deficiències sanitàries, de benestar i salut dels animals "importants" .

A més, segons els agents, les tanques que delimiten els habitacles estaven deteriorades i sense sostre i no hi havia instal·lacions adequades perquè els animals es protegissin de les inclemències meteorològiques. La Guàrdia Civil també va observar que no es netejava de manera habitual i que el terra estava cobert d'excrements i orins. Els centres tampoc disposaven del requisit principal per exercir l'activitat ja que no estaven inscrits al Registre de Nuclis Zoològics de la Generalitat.

En concret, un dels centres, on s'allotjaven setze gossos (tres d'ells cadells de menys de tres mesos), no estava inscrit al registre, no disposava d'un llibre de registre oficial en què s'haurien d'actualitzar les dades d'entrada i sortida dels animals, no tenien servei veterinari propi ni assessorament veterinari extern, no justificaven el lliurament de la documentació necessària per les transaccions dels animals, les instal·lacions eren deficients i tres dels animals de més de tres mesos no estaven identificats amb el xip ni censats al registre d'animals de companyia.

Pel que fa al segon centre, on hi havia 53 animals (sis dels quals cadells de menys de tres mesos), no disposava d'un llibre de registre oficial en què s'haurien d'actualitzar les dades d'entrada i sortida dels animals, no tenien servei veterinari propi ni assessorament veterinari extern, mantenien els animals en instal·lacions inadequades a nivell sanitari i higiènic i no tenien en un lloc visible l'acreditació d'inscripció al registre de nuclis zoològics.

A més, dotze animals no estaven identificats amb el xip ni estaven censats a l'ajuntament corresponent i dos animals estaven lligats gairebé tot el dia. Tampoc justificaven el lliurament de la documentació necessària per les transaccions dels animals.