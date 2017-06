Lucía Caram visita les germanes religioses Filles del Cor de Maria

arxiu particular

Sor Lucía en un moment de la missa a la capella del Seminari arxiu particular

El Seminari solsoní ha acollit la festa major de les germanes religioses Filles del Cor de Maria, encarregades de la residència sacerdotal. Sor Lucía Caram va obsequiar els presents amb una visita sorpresa. La germana va estar present a la missa inicial i al pica-pica que va continuar amb la celebració «íntima i familiar», en paraules dels assistents.

La capella gran del Seminari va acollir l'eucaristia, on es van fer tots els cants en llatí, perquè els capellans residents i les religioses van ser formats musicalment en cant gregorià, i d'aquesta manera van poder tornar a recordar els seus anys de joventut. L'ofici va ser presidit per mossèn Antoni Guixé Vilà i va començar dissabte al migdia.

Seguidament, també al Seminari, va tenir lloc un senzill pica-pica. Les germanes Filles del Cor de Maria acostumen a convidar-hi tots els religiosos i religioses de la ciutat i multitud d'amics i coneguts que per algun motiu han tingut algun tipus de relació amb el Seminari. La companyia de la germana religiosa Lucía Caram, del convent manresà de Santa Clara, va generar expectació. Caram va aprofitar l'estada per visitar la casa rural Sant Grau de Navès, amb la qual ha signat un conveni de col·laboració per acollir persones necessitades de la residència de la Fundació Rosa Oriol.