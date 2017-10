La sortida micològica recull una bona varietat d'espècies al Monegal

Els carrers de Solsona s'han tornat a omplir aquest cap de setmana de bolets i productes agroalimentaris i artesans, en una nova edició de la Fira del Bolet i el Boletaire del Solsonès, ja plenament consolidada després de deu anys. Un dels actes més reeixits de la fira sol ser la sortida micològica, que es va dur a terme ahir amb l'assistència de més d'una vintena de participants.

Es tracta d'un recorregut de reconeixement de les espècies de bolets que es van trobant, conduït per experts. Des de fa tres anys, es duu a terme a la finca del Monegal, i qui s'encarrega de fer les explicacions és Juan Martínez de Aragón, investigador del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) i col·laborador de la Fira del Bolet.

La finca del Monegal pertany a l'hotel del mateix nom, situat a Sant Llorenç de Morunys, i té la particularitat de ser una de les primeres finques micològiques que s'han establert al país. Les persones interessades a recollir-hi bolets han de satisfer una quota de deu euros i tenen dret a recollir-ne fins a tres quilograms. Inclou una ruta micològica de cinc quilòmetres, amb fitxes explicatives sobre els bolets que s'hi poden trobar i les seves qualitats. També hi ha quatre panells informatius i fletxes que marquen el recorregut. Tot el projecte ha estat assessorat per tècnics del CTFC.

El recorregut d'enguany ha estat, en paraules de Martínez, «un èxit en la varietat d'espècies, tot i que no en la quantitat». Segons l'expert, en aquest sentit, la temporada va començar prou bé, amb una setmana i escaig molt bona a principi d'octubre, però després, el temps calorós ha fet davallar considerablement la presència de bolets.

Val a dir que l'objectiu de la sortida era la recollida d'exemplars d'espècies diverses, incloent-n'hi de comestibles, de no comestibles i de tòxiques, destinats a formar part de la XIV Exposició de Bolets, que es va inaugurar ahir a la tarda i que també es pot visitar avui. Durant unes tres hores, i seguint el recorregut senyalitzat al llarg d'uns dos quilòmetres i mig, Martínez va fer explicacions minucioses del món dels bolets, i va posar l'accent en les bones pràctiques de recol·lecció i les precaucions generals que cal tenir en compte a l'hora de cercar aquests apreciats fongs. Amb gran paciència i bons dots didàctics, va anar mostrant als assistents com es distingeixen unes espècies de les altres i quines característiques s'han d'observar, com ara el color, l'olor, l'aspecte de les làmines, el peu i l'anell, entre d'altres. Algunes de les espècies recollides van ser el rovelló, el pinetell, les agulletes, els fredolics, la cama de perdiu i l'orella de gat, entre les comestibles.

Avui continua la fira, amb el mercat del bolet i de productes artesans, la venda d'artesania i les demostracions d'arts i oficis. A l'ajuntament hi haurà tallers per a nens i nenes, i continuarà l'exposició de bolets, amb visites guiades. El restaurant La Gatera oferirà la degustació de la tapa de la fira amb una copa de vi negre a la plaça Major.