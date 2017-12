Solsona engega les accions del primer pressupost ciutadà

arxiu particular

Equip de treball en una de les sessions arxiu particular

L'Ajuntament de Solsona il·luminarà diversos passos de vianants de la ciutat quan s'hi detecti la presència de vianants, tal com ha decidit l'equip de treball del primer pressupost participatiu solsoní. L'actuació, que consisteix en la instal·lació de balises al paviment, s'ha previst per als passos més propers a la rotonda de la car-retera de Manresa, a l'altura de la Cissa, considerats els dos més perillosos de la ciutat.

L'alcalde, David Rodríguez, té pendent una reunió amb el Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat per exposar-li la iniciativa, ja que el vial afectat és competència d'aquest organisme. La prohibició d'aparcament de camions a la part inferior del Camp del Serra, a més de la col·locació de rocalla per delimitar-ne els accessos i l'arranjament de les escales que connecten l'avinguda del Pont amb l'aparcament de terra de sota el pont també s'inclouran en el pressupost del 2018 a Solsona, arran del procés participatiu realitzat en els darrers mesos per un grup de trenta ciutadans i ciutadanes de Solsona. La reconstrucció de les escales del pont, amb uns 25.000 euros, i la il·luminació amb balises dels passos de vianants, de 13.400 euros aproximadament, són les dues accions amb un import més alt.

La neteja del tram de la ribera comprès entre el carrer dels Tints i l'avinguda de la Verge de Montserrat, així com la plantació d'arbrat a l'àmbit de l' skatepark i la delimitació amb reg asfàltic de l'aparcament de la zona de la ribera entre el carrer dels Tints i l'avinguda de la Verge de Montser-rat, són les darreres propostes de la llista que s'ha fet pública.