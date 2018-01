El públic supera els 500 en cada jornada de representacions

? La mitjana de visitants, segons explica Màrius Codina, se situa entre els 500 i els 600 en cada jornada de representacions del Pessebre Vivent d'Ardèvol, a Pinós. Segons continua Codina, que n'és el director artístic, cada any el nombre d'assistents augmenta.

Tanmateix, «no podem acceptar un nombre de visitants molt elevat, ja que la posada en escena en ocasions és complexa», afegeix Codina. Els motius solen estar relacionats amb els personatges: hi apareixen figurants que romanen drets durant tota la representació, d'altres que han de mantenir una posició difícil i nociva per al cos, el fred també sol ser un dels obstacles habituals complicats de suportar... És per això que el Pessebre Vivent d'Ardèvol, de moment, no es planteja augmentar el nombre de sessions.