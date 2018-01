La primera pista de gel de Solsona registra més de 850 entrades en quatre dies

La valoració de la primera pista de gel sintètic de Solsona, instal·lada per festes durant quatre dies a la plaça del Camp, ha estat «excel·lent», en paraules de la regidora de Cultura, Sara Alarcón. En total s'hi van registrar 862 entrades, la gran majoria d'infants i joves. Ateses les peticions dels usuaris, «s'estudiarà ampliar-ne la durada i la superfície en les properes edicions», assenyala Alarcón. L'Ajuntament valora positivament el «suport de la UBIC per fer possible l'èxit de la prova pilot», ja que hi va col·laborar amb una aportació de 2.000 euros i la promoció de la pista a través de vals de descompte. Es van recaptar 2.100 euros a la taquilla.