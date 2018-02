«L'homenatge a Llumà s'ha fet sense consens»

El grup Alternativa per Solsona-CUP criticava l'homenatge a l'exalcalde de Solsona Ramon Llumà (1935-2016) per «desproporcionat i fet sense consens dins la societat solsonina», així com «entre els grups municipals de l'Ajuntament i l'equip de govern».

Després del ple en què es van aprovar els dos homenatges amb els vots d'Esquerra i CiU, els cupaires lamentaven «el desproposit que suposa dedicar-li la plaça de la Biblioteca a una persona que va mostrar tant poca sensibilitat pel patrimoni històric de la ciutat i sense que hi hagi hagut l'oportunitat de la ciutadania a pronunciar-s'hi». A més, la CUP també es queixava que en el llibre només es mostrava «una perspectiva del que va ser la vida política solsonina durant el seu mandat».

Al ple, el portaveu de CiU Marc Barbens es mostrava sorprès pequè la regidora del PSC Yasmina Valderrama no hagués votat a favor. Barbens afirmava que l'homenatge és «a la persona, més enllà de les seves sigles polítiques».

Pel que fa a l'aprovació de l'honorança a Manelet Casserres i la posterior entrega de la Medalla de la Ciutat, hi van votar a favor els regidors i regidores d'ERC, de CiU i del PSC, mentre que la CUP hi va votar en contra.