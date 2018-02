L'Ajuntament de Solsona fa una nova versió del web més àgil i accessible

L'Ajuntament de Solsona ha renovat la seva imatge a internet amb un portal més modern i amb més funcionalitats ( www.ajsolsona.cat). L'objectiu d'aquesta modernització, que passa no només per la renovació estètica sinó també per la reestructuració de continguts, és oferir la informació més ordenada i de forma més intuïtiva a la ciutadania.

Fonts de l'Ajuntament de Solsona han explicat que «s'ha actualitzat el gestor de continguts, un aspecte que era urgent, ja que el portal anterior consumia més recursos dels que el servidor podia oferir-li, per la qual cosa alentia la velocitat tant per publicar continguts com per consultar-los. Amb la nova versió, s'ha augmentat el 50 % aquesta velocitat». La tecnologia, segons les mateixes fonts, continua sent Plone, basada en programari lliure, però en una versió molt més evolucionada.

Entre altres avantatges,a més de guanyar velocitat, s'ha passat a un disseny web responsive –que s'adapta a l'amplada de tots els disponitius–, s'ha millorat el cercador i les seves funcionalitats, s'hi integra el contingut municipal de les xarxes socials i es podran publicar nous tipus de continguts, com per exemple desenvolupar formularis, segons expliquen els tècnics municipals.

Per a la renovació del portal, la regidoria de Comunicació ha continuat confiant en Semic i Grafkic, les mateixes empreses responsables del disseny i l'execució del web anterior, per un import de 9.400 euros. De fet, no es tracta d'un portal nou, sinó d'una renovació basada en l'actualització del gestor de continguts, que és específic per a administracions.



Navegació fàcil

Pel que fa al disseny, s'ha prioritzat l'objectiu d'aconseguir una navegació fàcil i intuïtiva. S'ha evitat el trencament amb el web anterior, però, alhora, s'ha volgut reflectir un aire més modern i que faciliti la lectura dels continguts.

Tota la part gràfica continua fidel al manual d'identitat corporativa del consistori, que utilitza els colors teula i gris, si bé es dóna molta importància al blanc, amb un fons net. L'última renovació del web va tenir lloc a final del 2010, sis anys i mig després d'estrenar-lo.