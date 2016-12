Cinc mòbils per menys de 200 € que sí que valen la pena

És Nadal i molts esperen aquesta època de l'any per jubilar el seu vell telèfon intel·ligent i canviar-lo per un de nou. Però dins de tota l'oferta -enorme oferta- que hi ha al mercat, especialment en la gamma mitjana, convé anar amb compte ja que no és or tot el que brilla.

Telèfons assequibles per menys de 200 € n'hi ha molts, però cal tenir ben clar que estem invertint una quantitat important de diners, per la qual cosa hem d'apuntar alt, potser puguem trobar. De tots els terminals que hem provat en l'últim any, aquí van cinc propostes que mereixen la pena, i molt.

Lenovo Moto G4

El millor d'aquest dispositiu que està al mercat per 170 € és que el seu sistema operatiu Android és gairebé natiu, de manera que les actualitzacions no només arriben aviat, sinó que a més fan que el telèfon funcioni de forma fluida i ràpida. El Moto G4 és un telèfon amb una interessant pantalla de 5'5 ", càmera posterior de 13 MP i 2 Gb de RAM. Quant a la seva capacitat d'emmagatzematge, té 16 Gb que es poden ampliar gràcies a la ranura MicroSD que incorpora.

Quan el provem notem que la pantalla és de qualitat, tot i que es queda curta en els dies molt assolellats. D'altra banda, la bateria és suficient perquè un usuari mitjà acabi el dia sense problemes, tot i que en el nostre cas, sota un ús intensiu, no ens va aguantar.

ZTE Blade V7 Lite

L'últim llançament de la xinesa ZTE, l'Axon 7, va ser un dels telèfons elegits pel Cyberdiario dins de la selecció dels millors de l'any, i aquesta versió de gamma mitjana -que es pot adquirir per 160 €- és un magnífic telèfon. Amb una pantalla de 5,2 "i una càmera posterior de 13 MP, la seva bateria de 2.500 mAh és generosa, tot i que pot ser no suficient per a un ús intensiu.



Inclou l'última versió d'Android, la 6.0 Marshmallow. I si cal destacar alguna cosa és el seu programari, dels millors, i l'excel·lent relació qualitat preu.

BQ Aquaris U Plus

L'espanyola BQ està fent grans telèfons aquests últims temps, i no hi ha cap dubte que el seu flamant Aquaris O Plus -199 € - és un dispositiu més que interessant. Incorpora una pantalla de 5 "i entre 2 i 3 Gb de RAM segons el model, encara que una de les coses més ressenyables d'aquest smartphone és que la seva bateria de 3.080 mAh li atorga una autonomia molt important. Tant com per fer que la majoria d'usuaris puguin gaudir del seu ús durant dos dies seguits.



Això sí, convé comentar que quan el vam provar vam notar que li falta una mica de potència, de manera que si el teu fort són els jocs més hardcore millor pensis en un altre terminal. Per la resta de mortals, és un dispositiu excel·lent.

Samsung Galaxy J5 (2016)

La versió d'aquest any del Galaxy J5 -190 € - és possiblement un dels millors telèfons de gamma mitjana que mai ha tret al mercat Samsung. Malgrat que en el passat els seus terminals en aquest rang de preu deixaven molt que desitjar, el J5 de 2016 és un grandíssim telèfon. La seva pantalla de 5,2 "amb resolució HD és de qualitat i l'autonomia que ofereix és remarcable, encara que igual que en el cas anterior, el seu processador es queda curt si li donem un ús massa intensiu.



En el dia a dia, el Galaxy J5 es mostra solt, ràpid i les aplicacions funcionen de forma fluida i sense contratemps. Un molt bon telèfon per comprar aquest Nadal.

Honor 5C

El primer que convé dir d'aquest dispositiu d'Honor -filial de la xinesa Huawei- és que estem davant d'un clon gairebé exacte del Huawei P9 Lite, només que amb una pantalla més gran i sensor d'empremta dactilar. Aquest smartphone es troba al mercat per 190 €. Igual que tots els que us hem portat avui, l'Honor 5C té una pantalla de gran format, en aquest cas de 5,2 ", l'actual tendència en el mercat. Amb 2 Gb. de RAM i 16 Gb d'emmagatzematge, als quals se'ls pot afegir fins a 128 Gb. més a través de la ranura per a targetes microSD, aquest dispositiu incorpora una molt bona càmera posterior de 13 megapíxels amb una obertura f / 2.0 i un flash LED.



A destacar la seva doble ranura SIM i la ràdio FM, una cosa cada vegada més en desús però que és important per a alguns. La bateria de 3.000 mAh és generosa, i el connector de càrrega i dades és USB Tipus C, el proper estàndard mundial en el mercat.