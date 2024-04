Toni Clapés deixa temporalment la ràdio per motius de salut

El periodista i presentador del programa ‘Versió RAC1’, Toni Clapés, ha anunciat que deixa temporalment el programa per motius de salut. “Amics, coneguts i saludats: per prescripció mèdica estaré unes setmanes sense parlar per aquest micro al 'Versió RAC1'", ha explicat en un breu text a la plataforma X.

El substitueix en antena des de fa uns dies Marc Serra, que aquest dimarts ha començat el programa dient: “Clapés, el primer és la salut i l’equip del Versió continuarà al peu del canó fins que tornis, una forta abraçada”.

Toni Clapés ja va estar uns mesos allunyat del programa 'Versió RAC1', a l'emissora del Grup Godó, entre 2019 i 2020, per tractar-se d'un càncer.