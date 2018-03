La UE demanarà explicacions a Facebook per l'exposició de dades de milions de persones

La Comissió Europea demanarà "aclariments" a Facebook després de les revelacions sobre l'explotació de dades personals de milions d'usuaris de la xarxa social per part de l'empresa Cambridge Analytica, implicada en la campanya electoral de Donald Trump.

"Horrible, si es confirma. Les dades personals de 50 milions d'usuaris de Facebook podrien ser tan fàcilment mal gestionades i utilitzades amb fins polítics!", va reaccionar el diumenge a la nit Vera Jourova, comissària encarregada de la protecció de dades personals, en el seu compte de Twitter.

"Demanaré aclariments a Facebook per entendre millor aquest problema", ha afegit Jourova, qui havia de viatjar aquest dilluns a Estats Units, dient que no volia "això a la UE" i demanant que "les empreses assumeixin una major responsabilitat en el tracte de les nostres dades personals ".

Facebook va anunciar recentment haver "suspès" el compte de Cambridge Analytica, una empresa d'anàlisi de dades que va treballar per a la campanya presidencial de Donald Trump en 2016, i acusada d'haver recaptat sense el seu consentiment dades personals de milions d'usuaris de la xarxa social.

Segons una investigació realitzada pels diaris The New York Times i The Observer, l'edició dominical del diari britànic The Guardian, Cambridge Analytica hauria recuperat dades de diverses desenes de milions d'usuaris i els hauria utilitzat per crear un programa destinat a preveure i influenciar el vot dels electors.

El New York Times avança que encara existeixen còpies de les dades obtingudes per Cambridge Analytica.

Filial nord-americana de l'empresa britànica de màrqueting SCL, Cambridge Analytica va treballar per a la campanya presidencial de Donald Trump en 2016 i és coneguda per haver subministrat solucions de col·lecta de dades i d'identificació de públic objectiu durant la campanya del grup pro-Brexit Leave.

L'empresa va ser finançada amb 15 milions de dòlars per Robert Mercer, un home de negocis nord-americà que va fer fortuna en els fons voltor i que és un dels principals donants del Partit Republicà.

Segons The Observer, l'empresa va estar dirigida per Steve Bannon, un dels consellers properes a Donald Trump abans de ser acomiadat de la Casa Blanca durant l'estiu de 2017.