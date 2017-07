«Élite», la segona sèrie espanyola de Netflix, s'estrenarà el 2019

La plataforma de televisió per Internet Netflix va anunciar ahir la seva segona sèrie de producció espanyola de ficció, Élite, un thriller adolescent creat pels guionistes espanyols Carlos Montero i Darío Madrona i que s'estrenarà mundialment el 2019.

Els productors de sèries com El comisario, El tiempo entre costuras i Los protegidos han estat els encarregats de crear la trama dels vuit capítols que conformaran la primera temporada d'aquesta nova sèrie, que estarà produïda per Zeta Audiovisual ( Tres metros sobre el cielo i Tengo ganas de ti). A més, la sèrie, els protagonistes de la qual no s'han revelat, estarà gravada en 4K íntegrament. Pel que fa a la seva trama, Élite se centrarà en el col·legi Les Alzines, el més exclusiu del país, però la trama arrencarà amb l'arribada de tres nois de classe obrera després que un terratrèmol destruís un col·legi públic i els seus alumnes haguessin de ser repartits per altres instituts de la zona. El xoc entre els que ho tenen tot i els que no tenen res a perdre crea una tempesta perfecta que acaba en un assassinat.