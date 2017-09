Dmax emetrà un documental sobre l'«assassí de la catana»

El canal Dmax prepara un documental sobre el crim de José Rabadán, conegut com l'«assassí de la catana», que inclourà un testimoni en primera persona de l'autor de la mort dels seus pares i la seva germana el 2000, que actualment està integrat a la societat després de rebre tractament psiquiàtric.

Segons ha informat el canal en una nota, el documental reconstruirà els fets ocorreguts a Múrcia l'1 d'abril del 2000, quan Rabadán, llavors de 16 anys, va assassinar amb una catana–un sabre japonès– el seu pare, Rafael Rabadán Tovar, de 51 anys ; la seva mare, Mercedes Pardo Pérez, de 54, i la germana, María, de 9. Un crim que va tenir un ampli seguiment als mitjans de comunicació per la seva extrema crueltat.

El documental de gènere true crime mostrarà per primer cop i de manera voluntària el testimoni de Rabadán, que va ser condemnat pel crim a dotze anys d'internament en un centre terapèutic i actualment treballa com a broker de borsa, està casat i és pare de una nena. La cadena assegura que el documental «no es limitarà» al testimoni de l'homicida i plantejarà «nombrosos interrogants» als televidents que veuran l'especial aquest any, tot i que encara es desconeix la data exacta de l'emissió.

El gènere true crime s'ha convertit en tot un fenomen televisiu els últims anys. Amb una narrativa que podria semblar ficció, aquest gènere s'endinsa en crims mediàtics i macabres, des d'un punt de vista que, tot i ser objectiu, no s'oblida de la morbositat.