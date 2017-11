Mor l'actor John Hillerman, en Higgins de la sèrie «Magnum»

L'actor nord-americà John Hillerman, un dels rostres més coneguts de la televisió dels anys 80 pel seu paper de Higgins a la sèrie Magnum P.I., ha mort als 84 anys. Segons han confirmat fonts de la seva família a diversos mitjans de comunicació nord-americans, l'intèrpret va morir dijous passat al seu domicili de Houston després de complicar-se els problemes de salut que arrossegava des de feia temps. A més de ser company de Tom Selleck a la popular sèrie televisiva, per la qual va guanyar un Globus d'Or i un Emmy, Hillerman també va destacar en altres produccions en la dècada dels 70 com Ellery Queen, i dels 80 com One Day at a Time.

Al llarg de la seva trajectòria professional, Hillerman també va treballar d'actor en pel·lícules com Lawman (1971), al costat de Burt Lancaster i amb la direcció de Michael Winner; Chinatown (1974), sota les ordres de Roman Polanski, i Lucky Lady (1975), acompanyant Gene Hackman i Liza Minelli i sota les ordres de Stanley Donen.

No obstant això, va ser el seu paper de Jonathan Quayle Higgins III, l'icònic majordom i confident del detectiu privat Magnum (Tom Selleck), el que li va valer la fama mundial. La sèrie, tot un èxit de la dècada, es va emetre per la CBS entre 1980 i 1988, i també es va poder seguir a Catalunya per mitjà de TV3 en català.