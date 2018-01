TV3 podria quedar-se sense programes de producció externa a partir del mes de juny

El director de TV3, Vicent Sanchis, va assegurar ahir que, a partir del mes de juny, no hi ha garantida la continuïtat de cap programa de producció externa a la televisió pública catalana. Una situació, segons va explicar, fruit del canvi legal que obliga la CCMA a pagar 30 milions d'euros aquest any en concepte d'IVA de les subvencions rebudes. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Sanchis va explicar que per a aquest 2018 s'ha fet una planificació pressupostària segons la qual, si no hi ha canvis, a partir del juny TV3 només podrà emetre programes de producció interna. Sanchis ha acusat el PP, el PSOE, Cs i algunes persones del PSC d'atacar els mitjans públics catalans per justificar mesures com aquesta.

Sanchis va assegurar que Hisenda reclama a TV3 des de fa anys 168 milions d'euros per un canvi de criteri en l'IVA per a entitats que reben subvencions públiques i que també afecta entitats culturals com teatres o festivals de música. Aquesta via està recorreguda i pendent de la decisió dels tribunals, però Sanchis va afegir que, a partir del novembre, aquest canvi de criteri s'ha transformat en llei. «Ja no és discutible ni recurrible», va dir, «has de pagar, i enguany suposa per a la CCMA més de 30 milions d'euros».

A més, el director de TV3 va remarcar que «quan això pren forma de llei, ja no afecta totes les entitats culturals, ja només afecta mitjans de comunicació públics i fa pensar que la llei ha estat feta amb un objectiu clar». Sanchis va acusar el PP, Cs, el PSOE i «algun cas» del PSC d'atacar els mitjans públics catalans, afirmant, per exemple, que són «aparells d'agitació», per justificar mesures com la de l'IVA, que són un «míssil dirigit a la línia de flotació dels mitjans de comunicació públics», que queden en una «situació terrible».

El primer programa cancel·lat fruit d'aquesta situació ha estat el magazín Tarda oberta, produït per Mediapro. «Estàvem contents amb els resultats, amb l'equip, l'hauríem mantingut tot l'any, era un programa ben fet, amb qualitat i amb audiència», va dir. El substitut serà el nou programa d'Helena Garcia Melero Tot es mou.

Pel que fa a Preguntes freqüents, que s'emet els dissabtes a la nit, Sanchis va dir que té assegurada la continuïtat uns mesos i que s'està buscant un presentador –que no serà de la casa- amb la productora El Terrat per substituir Ricard Ustrell. Sanchis va afegir que no s'han volgut fer totes les mesures de restricció a principi d'any, però que la situació es pot agreujar sobretot a partir del juny.