La sèrie «The Alienist» arribarà a Netflix el proper 19 d'abril

Netflix ha posat la data d'estrena per a una de les seves grans apostes de ficció del present any, la sèrie The Alienist. Protagonitzada pel català Daniel Brühl, Dakota Fanning i Luke Evans, els 10 episodis dels quals consta la primera temporada de la sèrie estaran disponibles a la plataforma a partir del proper 19 d'abril.

Aquest indestructible thriller psicològic està ambientat durant els anys d'or a la ciutat de Nova York, després de la guerra de Secessió americana. The Alienist segueix la vida de Laszlo Kreizler, (Daniel Brühl), un brillant i obsessiu «alienista» dedicat al polèmic camp del nou tractament de patologies mentals, que disposa de la clau per trobar un assassí en sèrie de nens petits.

Basada en la guardonada novel·la homònima de Caleb Carr, la sèrie també té el protagonisme de Luke Evans ( La chica del tren) i Dakota Fanning ( Pastoral Americana). A The Alienist, Luke Evans interpreta John Moore, il·lustrador d'un diari, i Dakota Fanning, Sara Howard, una ambiciosa secretària decidida a convertir-se en la primera dona detectiu en un cos de policia. També hi intervenen Brian Geraghty ( En tierra hostil) interpretant el cap de policia Theodore Roosevelt; Douglas Smith ( El caso Sloane) i Matthew Shear ( Mistress America) en els papers de Marcus i Lucius Osaacson, germans bessons que ajudaran a resoldre el misteri.