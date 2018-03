El nombre d'abonats als serveis en 'streaming' s'ha duplicat en un any

El nombre d'abonats a portals en línia de sèries, pel·lícules o canals de televisió com Netflix, Filmin, Amazon Prime Video o HBO ha passat del 9,5% registrat el 2016 al 18,1% l'any passat, segons l'Enquesta a usuaris d'Internet «Navegants a la Xarxa», elaborada per Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació (AIMC). Segons els resultats de l'estudi, presentat ahir a Madrid, el 28,7% dels usuaris veu la televisió a través d'Internet cada dia pel 18,2% de fa quatre anys), i el 54,7% ho fa almenys un cop al mes, pel 44,2% registrat el 2013.

Per dispositius, l'estudi indica que els més usats són l'ordinador portàtil (38,5%) i el telèfon mòbil (33,1%), seguits de l' smart TV (30,9%) i la tauleta (30,1%). Així mateix, l'informe indica que el 38% dels que es connecten a la xarxa a través del televisor l'utilitza «gairebé cada dia», i que l'ús fonamental és veure continguts audiovisuals (el 80% en els últims 30 dies), navegar per la web (29,1%); lectura de notícies (13,5%); xarxes socials (12,9%); correu electrònic (12,7%) o comprar productes i serveis (7,8%).