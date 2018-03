Dades de 50 milions d'usuaris de Facebook van ser usades il·legalment per Trump

n L'empresa d'anàlisi de dades Cambridge Analytica va recopilar il·legalment dades personals de més de 50 milions d'usuaris de Facebook per donar suport a la campanya presidencial de Donald Trump, segons van revelar ahir The New York Times i el London's Observer.

El reportatge es basa en declaracions d'antics treballadors de l'empresa, socis i documents i revela el que seria una de les filtracions de dades més importants de la història de Facebook. Divendres, Facebook va anunciar la suspensió dels permisos de Cambridge Analytica per incompliment de les polítiques de privadesa.

L'empresa va usar les dades recollides sense autorització a principi del 2014 per fer un programa informàtic per influir en les opcions electorals. La font és Christopher Wylie, un extreballador de Cambridge Analytica que va col·laborar amb un professor de la Universitat de Cambridge per obtenir les dades per després presentar a cada elector publicitat política personalitzada.

Els més de 50 milions de perfils són un terç dels usuaris actius nord-americans i gairebé una quarta part dels votants potencials. «Vam fer servir Facebook per recopilar els perfils de milions de persones i construir models per treure partit del que en sabíem i apel·lar als seus dimonis interiors», ha dit Wylie.