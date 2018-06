TV3 es manté líder en el millor mes de maig dels últims set anys, amb el 14,8%

n TV3 ha tornat a acabar el mes com a líder destacada d'audiència, segons dades de Kantar Media. Aquest mes de maig, la cadena pública ha aconseguit una quota del 14,8%, a molta distància de la resta de cadenes. Ha superat en 5,1 punts la segona cadena classificada, Antena3, i en 5,2 punts la tercera, Telecinco. De fet, fa tres mesos consecutius que està a més de cinc punts de la segona posicionada, i aquest ha estat el millor mes de maig des l'any 2011. L'espai més vist del mes de maig ha estat el partit de tornada de les semifinals de la Lliga de Campions entre el Reial Madrid i el Bayern de Munic de l'1 de maig, amb 796.000 espectadors i el 25,3% de quota. També han gaudit de bons resultats programes com Polònia, els informatius o la sèrie Com si fos ahir.

En el conjunt d'Espanya, Telecinco ha tornat a ser la cadena més vista el mes de maig, amb el 14,8% de quota. És el tercer mes consecutiu que lidera l'audiència després que el febrer compartís el lideratge amb Antena 3, que al maig se situa en el segon lloc amb el12,5% de quota.