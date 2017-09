AIM SOLO i UManresa-FUB impartiran formació adreçada a educadors, professionals i estudiants

AIM SOLO i UManresa-FUB impartiran conjuntament dues accions formatives. Una d'elles s'adreçarà a educadors i estarà orientada a la seva capacitació per a la certificació de persones, de manera que aprenguin a identificar atributs com les intel·ligències, les competències i la gestió de les emocions dels infants a partir de primària. La segona acció formativa conjunta s'adreçarà a la certificació competencial de professionals i estudiants a partir de quart curs d'Ensenyament Secundari Obligatori (ESO).

Aquesta serà la primera col·laboració entre la institució universitària i l'entitat dedicada a les persones i al descobriment del talent després de la signatura del conveni que han subscrit aquest dimecres, 13 de setembre, el director general d'UManresa-FUB, Valentí Martínez, i el director general d'AIM SOLO, Diego Delgado. Anteriorment, abans de l'acord, AIM SOLO i UManresa ja havien col·laborat amb èxit en el projecte Singular Talent 2.0, un curs especialitzat en temes de màrqueting. El conveni posa sobre paper la voluntat de treballar en el desenvolupament de programes de formació adreçats a empreses, centres educatius, particulars i beneficiaris de programes subvencionats. El conveni, de tres anys de durada, contempla tant la realització d'activitats formatives presencials com semipresencials i online, així com el desenvolupament d'estudis i treballs de recerca, col·laboracions en docència i l'acreditació acadèmica universitària de programes formatius propis d'AIM SOLO.

Una addenda signada paral·lelament al conveni concreta les dues primeres accions que es duran a terme en el marc de l'acord. En primer lloc, la formació per la certificació de persones emmarcada en els projecte AS eduPRO, adreçat als educadors, tutors i membres dels centres educatius i, en segon lloc, el AS Màster Competencial, adreçat a professionals, universitaris i estudiants que vulguin millorar per certificar les seves competències.

AIM SOLO és una entitat líder dedicada a les persones i al descobriment del talent que va iniciar l'activitat l'any 2007 per resoldre un dels principals problemes del món professional, que és la dissociació entre el talent i el coneixement. Segons els estudis d'AIM SOLO, el 75% de persones tenen talent per desenvolupar unes professions i s'han format en unes altres. L'activitat d'aquesta empresa es desenvolupa utilitzant eines científiques i tecnològiques desenvolupades per professionals de la neurologia, la psicologia, les noves tecnologies i el tractament de la informació. Actualment ofereix serveis a centres educatius, a l'administració i a particulars, estudiants i professionals.