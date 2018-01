Un miler de nens entren en contacte amb la ciència a la Fira d'Experimentació

Gairebé un miler de nens i nenes participaran en la VII Fira d'Experimentació per a infants de 0 a 6 anys que organitzen els estudis de Mestre en Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials del campus Manresa de la UVic-UCC i el Rotary Club Manresa Bages.

La Fira té com a objectiu acostar la ciència i l'experimentació als més petits. L'activitat es durà a terme al Museu de la Tècnica de Manresa els dies 25, 26 i 27 de gener. En les sis anteriors edicions, la Fira s'adreçava al públic familiar i es duia a terme en una única jornada. Aquest any s'ha decidit dedicar-hi, a més, dos dies lectius per facilitar la participació d'escoles i permetre que hi assisteixin infants que si no és a través del grup escolar no hi participarien. D'aquesta manera, explica la directora dels estudis, Montserrat Pedreira, "ampliem l'impacte social d'aquesta activitat a través de les escoles". Està previst que hi assisteixin 721 nens i nenes de 14 centres escolars de la Catalunya Central. A aquests cal sumar-hi els 250 que hi participaran dissabte en les sessions dedicades als nens que aniran acompanyats dels seus familiars.

Una altra de les novetats d'aquesta edició és que les propostes d'experimentació i ciència que es posaran a l'abast dels infants no hauran estat elaborades pels alumnes del grau en Educació Infantil com en les anteriors edicions. Enguany s'hi presentaran les propostes dels equips de mestres que participen en el concurs "La ciència i els infants", convocat per Rotary Club Manresa-Bages i els estudis d'Educació Infantil. Els infants també podran jugar i experimentar amb activitats que han elaborat els educadors del Parc de la Sèquia i amb les que formen part del Lab 0_6, l'espai permanent per a l'educació científica a les primeres edats d'UManresa-FUB.

En aquestes set edicions, la Fira s'ha consolidat i s'ha incorporat al calendari d'activitats infantils de més èxit de la ciutat. L'any passat les inscripcions es van esgotar en 48 hores. Enguany, en menys de dotze hores ja no hi havia places lliures.



Un premi per fomentar la presència de la ciència a les aules dels més petits



El Premi La ciència i els infants té per objectiu ajudar a la dinamització i millora de l'ensenyament de les ciències en les primeres edats a través del reconeixement de propostes d'educació científica elaborades per mestres i adreçades a nens i nenes d'entre 0 i 8 anys. En aquesta edició hi han participat un total de dotze escoles amb catorze propostes que es presentaran durant la Fira. Els criteris de valoració del jurat tindran en compte la capacitat de la proposta per orientar clarament l'acció dels infants cap a la mobilització del concepte científic, la possibilitat d'afavorir la iniciativa diversa i les diferents resolucions, i l'originalitat en l'enfocament de la proposta, entre d'altres. S'atorgaran tres premis, el primer per un import aproximat de 600 euros, el segon de 400 euros i el tercer de 200 euros. Els guardons consistiran en material educatiu per a l'aprenentatge científic a criteri de l'equip educatiu de l'escola.

El Premi La Ciència i els Infants tindrà el seu punt culminant el dilluns de 5 de març, quan s'entregaran els premis a les millors propostes. L'acte tindrà lloc a UManresa-FUB i comptarà amb la intervenció del físic manresà Juan Ignacio Cirac.