Igualada atorga la medalla de regidora a l'actual consellera Àngels Chacón

La consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, la igualadina Àngels Chacón, va fer ahir la primera visita oficial com a membre del Govern català a l'Ajuntament d'Igualada, el qual fins fa poc era casa seva formant part del govern de Marc Castells.

La visita va servir, també, per procedir a l'acte protocolari de comiat de Chacón com a regidora. Al saló de sessions municipal, la consellera va rebre la medalla corporativa de l'Ajuntament que s'atorga a tots els regidors que deixen el seu càrrec. Va ser un acte en el qual l'Ajuntament va convidar representants d'institucions i entitats de la ciutat, sobretot les de l'àmbit sanitari, educatiu i d'empresa, en les quals Chacón s'havia mogut a escala política. La consellera va signat el Llibre d'Honor de la ciutat. A l'acte va assistir l'alcalde, Marc Castells, que dijous va ser nomenat president de la Diputació de Barcelona. En els seus set anys com a regidora formant part del govern municipal, Chacón va assumir principalment les responsabilitats de Dinamització Econòmica, Coneixement, Interior i Internacionalització. Deixa com a accions rellevants el canvi universitari i el 4D Health.