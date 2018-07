Revoltats inscriu 2.000 persones per construir el llaç groc humà més gran

Dues mil persones construiran diumenge a Igualada el llaç groc humà més gran que s'ha fet fins ara. Amb el lema «Revoltats», els participants reclamaran, amb l'elaboració d'aquesta icònica imatge, l'alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la defensa de les llibertats de Catalunya. Un cop tancades les inscripcions, els organitzadors -que van organitzar amb un gran èxit de participació i de repercussió internacional l'estelada humana el 2013- destaquen, «una vegada més, la gran resposta dels catalans i catalanes, d'arreu, que vindran a Igualada per viure i protagonitzar una jornada familiar, festiva, participativa,plena d'emocions i sorpreses, però a la vegada molt reivindicativa».

Els diners recaptats amb la venda dels packs de les samarretes i gorres amb què els participants dibuixaran el llaç groc humà es destinaran a l'Associació Catalana pels Drets Civils, entitat creada per les famílies dels presos polítics i exiliats com a plataforma d'actuació conjunta, per donar veu als represaliats i suport a les seves famílies, per canalitzar les mostres de solidaritat i suport i per defensar els drets civils i denunciar la vulneració que està portant a terme l'Estat espanyol.

Aquest és el principal objectiu de la iniciativa «Revoltats», amb la qual també es vol «mostrar al món que estem al costat dels presos i dels exiliats i que no pararem de lluitar pels nostres drets i llibertats com a poble, per mostrar al món que estem revoltats», segons assenyalen els organitzadors.

L'organització no ha donat a conèixer tots els detalls de la jornada de diumenge, però els organitzadors diuen que compten amb la presència i participació de diverses personalitats i familiars dels presos polítics i exiliats, i sorpreses. Durant les darreres setmanes, diverses cares conegudes han donat el seu suport i s'han adherit a la iniciativa a través de les xarxes. És el cas de l'escriptora Empar Moliner, del fotoperiodista Jordi Borràs, del músic Cesc Freixas, dels grups Elèctrica Dharma, Aspencat, Strombers, els Catarres; de Marcel Mauri d'Òmnium, dels actors Quim Masferrer i Toni Albà, de l'economista Xavier Sala Martín, i de Roger Español, ferit l'1-O.

La participació de les 2.000 persones que s'hi han inscrit és imprescindible perquè la composició que s'ha previst preveu que no quedin buits per omplir. Si hi ha alguna incidència en aquest sentit, l'organització ha facilitat el cor-reu electrònic participants@revoltats.cat per tal de poder fer els canvis en el disseny necessaris. En el mateix sentit, destaquen que les instruccions són personalitzades i que els participants les han d'haver rebut, i que «no podran canviar les samarretes ni les posicions a la plaça».

La recollida dels packs de samarretes es fa avui, demà i divendres, de 7 a 9 del vespre, en una carpa a la plaça de l'Ajuntament d'Igualada. Es distribuiran els packs amb les 2 samarretes, dues gorres i les instruccions personalitzades per a la jornada.