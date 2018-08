La Generalitat licita unes obres de millora de l'estació d'autobusos d'Igualada

El departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat el procés de la licitació, per un import de 2 milions d'euros, de les obres per a la millora de 13 estacions i diverses parades d'autobús a tot Catalunya, entre les quals la d'Igualada.

Els treballs inclouen la reforma de marquesines, renovació de paviments, actualització d'instal·lacions per afavorir la funcionalitat dels serveis d'autobusos i el confort i informació dels usuaris, i treballs d'urbanització per a la millora de l'accés a parades d'autobús. Es preveu que els treballs comencin durant el primer trimestre del 2019, amb un període d'execució d'un any.

En el cas de l'estació d'Igualada, igual que en les de Sabadell i Tortosa, es preveu l'arranjament del paviment i dels sistemes de drenatge de la plataforma de l'estació.

El projecte conjunt que ha posat en licitació el departament de Territori inclou una actuació de rehabilitació global de la de la Seu d'Urgell, on es renovarà la marquesina, es reforçarà puntualment el paviment, s'adequaran les instal·lacions interiors de l'estació i es revisaran i rehabilitaran els sistemes de drenatge de la infraestructura.

En el mateix paquet també s'inclouen actuacions de caràcter més puntual a les estacions d'Olot, Torroella de Montgrí, Amposta, Blanes, Valls, Tossa de Mar, Reus, Tarragona i Vic i en diverses parades a Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu de Pallerols.