Igualada acull la Festa de la Gent Gran de l'Anoia el darrer dissabte de mes

Igualada serà l'escenari, el proper 29 de setembre, de la celebració del Dia Internacional de la Gent Gran a l'Anoia. Els actes es faran a l'escola Pia i la plaça Castells. La festa cada any aplega nombroses entitats i persones grans de la comarca

Igualada pren el relleu en l'organització dels actes del Dia Internacional de la Gent Gran a l'Anoia a Òdena, que en va ser la seu el 2017.

La tinent d'alcalde d'Acció Social de l'Ajuntament, Carme Riera, i algunes de les entitats implicades en l'organització van avançar ahir alguns aspectes del programa, entre els quals destaca que els dos pols d'activitat se centren a la plaça Castells i l'escola Pia.

La benvinguda per a tots els assistents tindrà lloc a les 12 del migdia i l'amenitzarà l'Agrupació Folklòrica Igualadina. A continuació, a partir de 2/4 d'1, s'oferirà una visita cultural guiada per conèixer l'edifici de l'escola Pia, una oportunitat per descobrir els trets més distintius d'aquest simbòlic edifici igualadí, com la seva façana, el claustre o el santuari, entre d'altres.

A les 2 del migdia, al poliesportiu de l'escola, arrencarà el dinar de germanor, una proposta que l'any passat a Òdena va aplegar més de 300 comensals i que a Igualada s'espera que torni a tenir una important acceptació i, fins i tot, que es pugui superar aquesta xifra. La cloenda, després del dinar, anirà a càrrec del grup Bartomeu & Sheila, que oferiran un ball popular. Les persones interessades a assistir-hi poden adquirir els tiquets per a aquesta jornada, al preu de 18 euros, a l'Associació de Gent Gran d'Igualada (passeig Verdaguer, 67), a la Federació de Jubilats i Pensionistes de Comissions Obreres-CCOO (passeig Verdaguer, 122), a la Fundació Privada Àuria (avinguda Andorra, 28) o en qualsevol entitat de gent gran de l'Anoia.

Aquesta és una iniciativa organitzada per l'Ajuntament d'Igualada, el Consell Comarcal de l'Anoia i el Consell de la Gent Gran de l'Anoia, amb la col·laboració de l'Associació de Gent Gran d'Igualada, la Fundació Àuria, la Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO, l'escola de cuina L'Atelier, el Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada (CECI) i l'Agrupació Folklòrica Igualadina.