Olesa estrena demà la zona del «Petó i adeu» per deixar els nens a l'escola

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat estrena aquest dimecres dues zones de «Petó i adeu» per evitar embussos en deixar i recollir la canalla a l'escola. L'actuació s'emmarca dins del projecte de «Camins escolars» de les escoles Puigventós i Povill, que també entren en funcionament aquest dimecres, amb l'inici del nou curs escolar.

«Petó i adeu» es tracta d'uns espais d'aparcament reservats per a les famílies que porten els infants a l'escola amb cotxe, i que permeten fer una aturada de dos minuts per deixar o recollir els nens i nenes de forma ràpida i faciliten així la circulació. La campanya és una adaptació de la iniciativa «Kiss and ride», un projecte pioner que ja fa temps que funciona amb èxit en diferents ciutats europees.

Els anomenats espais de «Petó i adeu» s'han senyalitzat en zones properes a les dues escoles, el car-rer Pintor Fortuny en el cas de l'escola Povill i al carrer de l'escola Puigventós. En aquests espais s'ha senyalitzat una zona d'aparcament de color verd, que permetrà l'estacionament durant dos minuts en l'horari proper a les entrades i sortides d'escola (des d'un quart d'hora abans fins a un quart d'hora després). Aquests espais reservats d'aparcament de «Petó i adeu» començaran a funcionar aquest dimecres, amb l'inici del curs, i seran de lliure aparcament en època de vacances escolars.

Amb l'objectiu d'informar la ciutadania sobre el funcionament d'aquests noves zones d'aparcament, la Policia Local d'Olesa farà una campanya fins a final de mes en la qual, amb el suport dels agents cívics, vetllaran pel correcte compliment del nou espai. El sergent Pau Garcia ha explicat que l'objectiu és que tothom es familiaritzi amb el funcionament d'aquests noves zones d'aparcament i així no haver de sancionar cap vehicle. També es pretén valorar la repercussió d'aquesta iniciativa.

Per a l'estudi dels camins escolars fins a les escoles Puigventós i Povill, l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha tingut el suport tècnic de la Diputació de Barcelona i la participació de la direcció i l'AMPA del centre i també de l'alumnat. Després d'estudiar quins eren els punts d'origen dels nens i nenes que es desplacen fins a aquestes escoles, així com també el sistema de transport que utilitzen, es van dissenyar i es van marcar uns itineraris segurs amb punt de partida des de diferents barris amb l'objectiu que s'incrementi el nombre d'infants que vagin a escola a peu.