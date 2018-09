Igualada mostra en una exposició el potencial del món del packaging

La sala l'Empremta d'Igualada presenta l'exposició Packaging Made in Anoia, una mostra del braç de les arts gràfiques que més salut, estabilitat i oportunitats té del sector. En paraules d'Àngel Acevedo, propietari de Gràfiques Vilanova –empresa propietària de l'espai expositiu–, la mostra que ahir es va inaugurar vol ser «un homenatge al món de les arts gràfiques i, en especial, al món del packaging».

Enric Sánchez, impulsor de la mostra i vinculat al sector des de fa més de 40 anys, va destacar el moment daurat que pot viure el cartró davant del plàstic si esdevé resolutiu, perquè és reciclable, però sobretot per ser biodegradable al 100%. També va demanar una FP centrada en el packaging.

Al seu torn, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, va recollir el torn de paraula i prec emès per Enric Sánchez, va destacar l'antiguitat de la presència del sector gràfic a la ciutat amb l'obertura de la primera impremta, Gràfiques Abadal, l'any 1832, va assenyalar avenços en la implantació d'estudis en altres sectors i va valorar de forma molt positiva la continuació dels estudis de La Gaspar amb una línia de FP especialitzada.

Paula Arias, secretària general de la UEA, va posar èmfasi en la manca de relleu professional d'un sector amb clares oportunitats de futur, i va celebrar l'exercici de visibilització que suposava l'exposició. Finalment, Joan Tort, treballador vinculat al sector, va destacar les més de 1.100 empreses agremiades i va remarcar l'avantatge que pot obtenir en el context actual apostar per un material biodegradable com ho és el cartró. El dissabte 15 hi haurà una taula rodona.