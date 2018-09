La igualadina Maria Senserrich abandona la direcció del PDeCAT i deixa la política

Maria Senserrich, que va exercir de portaveu del PDeCAT fins a l'assemblea que van celebrar els demòcrates el mes de juliol passat, ha abandonat la direcció del partit per iniciar "una nova etapa professional" fora de la política.

Així ho ha anunciat en un missatge a Twitter el president del PDeCAT, David Bonvehí: "La meva amiga Maria Senserrich avui m'ha comunicat que comença una nova etapa professional. Gràcies pel teu compromís. Després de dos mesos al capdavant del PDeCAT vull dir que tinc un gran equip. Orgull PDeCAT. Ara, a tot arreu on estem presents tothom continua al seu lloc".

En una carta enviada al seu cercle polític, avançada pel diari Ara i confirmada per Efe, Senserrich al·lega que "després d'unes setmanes de reflexió" ha pres la decisió de deixar els seus càrrecs i la política.

Després d'agrair la confiança que van dipositar en ella l'actual president de la Diputació de Barcelona i alcalde d'Igualada (Anoia), Marc Castells, així com l'excoordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, i el mateix Bonvehí, Senserrich assenyala que "ara és el moment d'iniciar una nova etapa fora de la política, d'iniciar projectes personals i d'ajudar al projecte de país des de la base".

Fonts pròximes a Senserrich han indicat que entre les circumstàncies que han motivat la seva decisió ha pesat també el fet de poder disposar de més temps per estar amb la família, "després d'anys intensos" en primera línia de la política, com a diputada al Parlament i com a dirigent del PDeCAT.