L'Anella Verda d'Igualada rep el premi World Architecture Festival

El nou camí de l'Anella Verda d'Igualada a les Guixeres de les Comes ha estat premiat com el Millor Paisatge de l'Any 2018 en el World Architecture Festival, celebrat a Amsterdam. És un porjecte d'intervenció en el conjunt de la ruta de l'Anella Verda que van dur a terme l'estudi barceloní Batlle i Roig Arquitectura.

És tracta d'un dels premis grans d'aquesta festival d'arquitectura, que ha reconegut obres a diferents punts del món. Amsterdam va ser l'escenari d'aquest festival, entre el 28 i el 30 de novembre, una cita mundial amb més de quatre-centes presentacions i taules de debat que va incloure, a més, l'acte de lliurament de premis a les millors propostes de l'any.

Aquests guardons premien els millors projectes en una trentena de categories –des d'equipaments culturals, educatius, esportius o comercials fins a projectes residencials, de recuperació de patrimoni o de paisatgisme– i el jurat el formen 135 arquitectes de prestigi de 35 països. El projecte de camí per a vianants de les Guixeres, desenvolupat a proposta de l'Ajuntament d'Igualada, va ser un dels guanyadors absoluts i es va imposar en la categoria de Paisatge de l'Any 2018.

En aquests premis també es van distingir, en diferents categories, altres propostes d'arreu del món, com l'edifici Kampung Admiralty de Singapur, el futur Parc Fluvial i Parc Botànic de Medellín, la torre de Montparnasse de París, l'estació de la línia nord-sud d'Amsterdam, la International House de Sydney, l'Escola d'Infermeria de la ciutat japonesa de Fuji o la futura seu del Comitè Olímpic Internacional a Lausana.



Recuperació del paisatge

La proposta de Batlle i Roig Arquitectura s'emmarcava dins del projecte global de l'Anella Verda d'Igualada. L'espai natural per on transcorre el camí presentava un estat altament degradat, ja que va ser objecte d'una intensa activitat extractiva del guix existent en el seu subsòl –guixeres del Claret i del Pelfort– i, quan aquesta activitat va cessar, la zona va ser utilitzada com a estació de transferència de residus municipals.

El projecte tenia dos objectius principals: un de connectivitat, assolint la continuïtat d'aquesta Anella Verda global, tot reconeixent les principals visuals sobre la ciutat i Montserrat i generant una seqüència de zones d'estada; i un segon de recuperació paisatgística i de biodiversitat, establint els elements necessaris per generar una nova dinàmica en el lloc que millori progressivament les seves condicions ambientals mitjançant l'aprofitament de l'aigua.

Aquest tram de l'Anella Verda, que culmina en el nou mirador de Montserrat, es va estrenar el mes de gener passat.