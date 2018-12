Olesa fa una jornada per promoure l'ocupació amb 150 empresaris

L'Ajuntament d'Olesa organitza una jornada de networking sobre transformació digital i indústria 4.0 en la cloenda de la 5a edició del «Fem Xarxa, Fem Empresa». Aquesta jornada de treball empresarial se celebrarà dijous que ve, 13 de desembre. En la 5a edició del projecte «Fem Xarxa, Fem Empresa» participen els vuit ajuntaments del Baix Llobregat Nord.

La jornada de networking empresarial debatrà sobre la transformació digital i la indústria 4.0 i s'espera que hi participin 150 empresaris de diferents sectors, entre start-ups, autònoms, micropimes i mitjanes empreses de la zona.

Aquesta jornada de treball girarà al voltant de com s'enfoca la quarta revolució industrial i les transformacions que representarà per a institucions, empresaris i formadors. Es tractarà sobre quins ajuts i propostes plantegen les administracions i com s'adapten a aquests canvis els petits i mitjans empresaris, i les start-ups i autònoms. «Les empreses tenen el repte de com actualitzar-se, adaptar-se i convertir les seves plantilles de treballadors, en què necessàriament han de tenir persones més formades, i això no vol dir que hi hagi reducció de plantilla, però sí reconversió», explica el cap del servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, Vicenç Tur.

La jornada estarà composta de diferents activitats, que es duran a terme des de 2/4 de 10 del matí fins a les 2 del migdia. Destaca la taula de debat sobre com afronten els empresaris i les institucions els nous reptes de la transformació digital, o l'espai de networking, destinat a que els participants treballin la seva xarxa de contactes per conèixer la seva iniciativa empresarial i contactar amb possibles clients, proveïdors i socis.



Primera edició a Olesa

Enguany és la primera vegada que Olesa acull aquesta jornada empresarial, que servirà per promocionar el projecte «Fem Xarxa Fem Empresa», per fer conèixer els serveis d'assessorament de l'Ajuntament i fer una forta aposta pel teixit empresarial convidat, en què hi ha participants de sectors estratègics amb forta presència local.

L'acte se celebrarà al Casal d'Olesa de Montserrat i és obert i gratuït per a tots els empresaris, però cal inscriure's prèviament al departament de Promoció Econòmica a través del telèfon 937 780 050, extensió 3, o a través del correu electrònic promocio@olesademontserrat.cat.



Vuit ajuntaments

«Fem Xarxa, Fem Empresa» va formar-se el 2014 per oferir cursos i tallers gratuïts per a empreses i emprenedors de la zona nord del Baix Llobregat. L'integren els ajuntaments d'Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sesrovires, a través dels seus departaments de Promoció Econòmica. Les accions estan pensades per potenciar l'esperit emprenedor a la comarca, dinamitzar el teixit empresarial, i reforçar les capacitats dels empresaris amb sessions de coaching i altres tècniques innovadores.