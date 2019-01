Montbui instal·la al Parc Central un equipament per fer exercici físic a l'aire lliure

am

Instal·lació d´aparells gimnàstics a Montbui am

El Parc Central de Montbui disposa des d'ara d'una estructura amb diversos aparells gimnàstics perquè els veïns que ho desitgin puguin practicar exercici físic a l'aire lliure.

Es tracta d'un element del qual es coneix com street workout, que és situat en aquesta zona de lleure, ubicada a tocar del complex de La Vinícola i que és molt a prop també del Centre d'Atenció Primària.

Aquesta nova instal·lació és composta de diversos aparells especialment dissenyats per fer-hi abdominals i flexions.

Durant les darreres setmanes operaris de la brigada municipal van condicionar la zona i van instal·lar-hi l'element d'exercicis a l'aire lliure, que consta d'unes barres metàl·liques a diferents altures, paral·leles dobles i altres elements per a la pràctica de la gimnàstica lúdicament, així com un paviment especial per evitar danys en les caigudes.

En aquesta estructura es podrà fer un entrenament integral del cos i tindrà capacitat per a més de cinc usuaris a la vegada.

L'adquisició d'aquest equipament de gimnàstica ha comportat una despesa superior als 9.000 euros.