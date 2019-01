«La fira a l'inici del cicle del camp funciona cada vegada menys»

Jesús Flix és un dels habituals a la Fira de Reis. Considera que tot i mantenir l'esperit, el seu sector per pes.

Què us sembla que es pot vendre a Igualada?

Nosaltres hi hem portat figueres, presseguers, cirerers, pomeres o parres, entre altres, i també alguna ombra.

La Fira de Reis d'Igualada feta al principi d'any manté la funció estratègica per als planters?

Igualada era més agrícola que no pas ara, nosaltres fa 25 anys que venim i una fira a principi d'any pensada per encarar el cicle del camp funciona cada cop menys. També cal eixugar el lloguer de la parada, que no és dels més barats en relació amb altres fires. Ara bé, en durar mig dia, per mantenir la parada no hi ha despesa.

Quin públic heu tingut?

A primera hora han passat els pagesos i a mig matí s'apropava gent que té una petita parcel·la, afeccionats al camp, gent que té una torre amb una mica de terra o cada cop més, públic que busca posar algun planter, fruiter o no als balcons o en una terrassa amb una torreta gran.