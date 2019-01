Les baixes temperatures no frenen l'afluència de públic a la Fira del Camí Ral

Amb una arrencada més aviat tímida i amb les temperatures encara baixes, va començar ahir a les 9 del matí una nova edició de la Fira del Camí Ral a Vilanova del Camí, en el marc de la Festa Major d'hivern en honor del patró del municipi, sant Hilari. Fins al migdia l'afluència de públic local i visitant es va anar incrementant a mesura que el sol avançava, fins a notar més afluència de públic entre els 12 del migdia i les 2.

L'estesa de parades agafava el llarg del carrer Major de la Vila, des del carrer de les Quadres fins al mostrari etnogràfic d'eines per al camp i feines al mas, juntament amb la mostra d'oficis antics, ubicat aquest any a la plaça Major.

Al llarg de l'artèria que travessa el municipi s'hi podien adquirir productes de tot tipus: roba d'hivern, camises, anoracs, complements per a home i dona, draps, pareos; peces d'esoterisme com els atrapa-somnis, inhibidors d'ones per als mòbils, bíblies catòliques, llibres de càtars; minerals per a col·leccionista, pedreria, penjolls, bijuteria exòtica de plata i feta aquí a base de filats; bateries de cuina, estris de fusta de boix per cuinar, ambientadors naturals, jocs de màgia, nines de drap; també dolços per a la quitxalla, la tradicional coca de Perafita i també, la de Vic; taronges, mandarines, olis, mels, salaó, formatges, espècies, patates fregides de tall manual, embotits km 0, serveis de creperia, forns de llenya mòbils que venien pa, empanades i coques artesanals. Per acompanyar els àpats hi havia parades de vins blancs i negres autòctons, algun rosat exòtic batejat amb el nom de Pantera Rosa i la cervesa artesana de la vila, l'Espina de Ferro.

Al llarg de la Fira del Camí Ral hi havia també una secció dedicada a les entitats del poble, amb el Rincón Extremeño, l'associació juvenil La Xispa, la parada dels Cabrons, els diables de Vilanova del Camí, l'Institut Pla de les Moreres i Càritas.

Un dels paradistes amb qui Regió7 va poder parlar va ser Salvador Raja. Analista de sistemes informàtics, assegurava poder fer una anàlisis grafològica de personalitat basada en l'alta tecnologia que oferien 6 màquines, rèpliques dels computadors dels anys 70. Després d'estampar la signatura en un paper especial, s'introduïa a la boca de la màquina, que retornava, en 30 segons, un informe precís de la personalitat del participant.

La fira es va combinar amb exhibicions de batalles medievals i vols d'aus rapinyaires. Al final del carrer Major es podia veure una exposició d'esquelles per al bestiar, trills de diferents menes i escorça surera del desaparegut ofici d'escorçaire.