L'Ajuntament d'Igualada treballa per oferir Wifi gratuït a l'Escorxador i el Parc Central

L'Ajuntament d'Igualada treballa per a oferir al llarg del 2019 un nou servei de wifi públic en dos espais de la ciutat: el Parc Central i el recinte de l'antic Escorxador. Aquest passat dimecres Jordi Pont, tinent d'alcalde de Qualitat Urbana, n'ha avançat els detalls.

Segons explica Pont, aquesta instal·lació és gràcies a la subvenció de la Unió Europea WiFi4EU dotada de 15.000 euros que consisteix en la connexió oberta d'Internet en dos espais que al llarg de l'any concentren molt públic per la celebració de diversos esdeveniments. D'una banda l'Escorxador, l'espai de la ciutat que els darrers anys s'ha consolidat com l'escenari principal de desenvolupament de fires, especialment de la mà de Fira d'Igualada. I per altra banda, el Parc Central, un espai a l'aire lliure de recent creació, que rep anualment nombrosos actes esportius i culturals i que és, al mateix temps, una zona oberta de lleure que gaudeix d'una gran acceptació entre la ciutadania. Tots dos espais permetran connectar els dispositius mòbils a una velocitat de 30 Mbps. D'aquesta manera, aquests nous espais amb connexió gratuïta se sumen als ja existents dins la xarxa municipal WIFIGD que, des de fa uns anys, disposa de hotspots a la Plaça de l'Ajuntament, la Plaça de Cal Font, la Plaça de la Creu, el Parc de Vallbona i el Parc de Valldaura.

L'any 2018, la xarxa WIFIGD va registrar un total 22.405 connexions, una xifra que, segons Jordi Pont, ha de créixer notablement a partir d'aquest 2019, tant per la creació d'aquests dos nous punts de connexió com per la significativa millora del servei que es durà a terme als ja existents. I és que tots ells s'adaptaran també, passant dels 256 kbps que ofereixen actualment, als 30 Mbps.

A Catalunya, a banda d'Igualada, també han estat seleccionats per a la subvenció WiFi4EU altres municipis com ara Vic, Granollers, Sant Cugat del Vallès, Berga, Solsona, La Pobla de Segur, Palamós o Martorell, entre altres.