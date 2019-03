Ada Parella fa una demostració de cuina de mercat a Calaf

La xef del restaurant Semproniana (Barcelona), Ada Parellada, va ser dissabte a Calaf fent uns tallers al mercat dels dissabtes. Després de comprar productes locals i de mercat, va realitzar un showcooking en directe davant una seixantena de persones amb què va cuinar tres plats i unes postres. La intervenció de Parellada va tenir lloc en el marc del cicle «Activitats per a tota la família en clau de mercat», que impulsa la regidoria de promoció econòmica.

A la plaça dels Arbres, Parelleda va anar explicant els diferents productes que utilitzava per a cada un dels plats, detallant algunes de les seves propietats, la temporada que són habituals, i donant consells de com conservar els aliments, com cuinar-los, o com combinar-los per treure'n el màxim profit.

Va fer quatre plats i unes postres: una amanida de cigrons, una truita oberta farcida, una botifarra amb gambes i aranja i mandarina amb mel i mató i nous.