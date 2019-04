Una empresa igualadina crea una màquina que cuina per a gossos i gats

La maquina que cuina menjar per als gossos i gats ARXIU PARTICULAR

La startup igualadina Kibus Petcare ha creat una màquina que cuina menjar per a gossos i gats de manera automàtica. Es tracta d'un petit electrodomèstic de la mida d'una màquina de cafè que prepara en 8 minuts aliment natural deshidratat, sense additius ni conservants i el diposita en un recipient perquè la mascota se'l pugui menjar directament.

Kibus Petcare ha estat beneficiària de l'ajut Startup Capital d'ACCIÓ, l'agència per a la competitivitat de l'empresa del Departament d'Empresa i Coneixement. La startup ha rebut 75.000 euros que podrà destinar a finançar les activitats derivades de l'execució del pla de negoci inicial, com per exemple cobrir despeses de personal, contractar serveis a tercers, invertir en material i equipaments, llogar espais o elaborar estratègies de comercialització i comunicació.

Segons el CEO de la startup, Albert Icart, "el mercat de les mascotes suposa una gran oportunitat de negoci i es troba en constant creixement: a nivell global les vendes de productes d'alimentació per a animals suposen més de 80.000 milions d'euros". "Oferim una nova proposta als models de negoci existents", assegura.

Icart explica que "com a alternativa als productes tradicionals com el pinso i les llaunes, que són còmodes però que poden estar processats i contenir subproductes, hi ha altres opcions com el menjar casolà o el congelat per alimentar gats i gossos però que requereixen temps i dedicació diaris". Amb aquesta solució, la màquina rehidrata el menjar i n'automatitza el procés: "Es pot programar per cuinar els grams adients segons el tipus de gat o gos a les hores desitjades i amb el nombre d'àpats diaris que es vulgui", destaca. Una vegada per setmana, el propietari de la mascota omple el dipòsit d'aigua i hi introdueix el menjar deshidratat. L'electrodomèstic s'encarrega de dosificar l'aliment i l'aigua requerits per rehidratar la dosi seleccionada i escalfar-la a 38 graus. Quan el menjar està llest, sona un senyal acústic i surt un recipient amb la ració i un abeurador. Així, la mascota es pot alimentar sense necessitat que l'usuari hi sigui presencialment.

L'empresa, que ha desenvolupat l'electrodomèstic juntament amb professionals del sector de l'enginyeria i de l'àmbit veterinari, ofereix de moment cinc receptes diferents, dos per a gats i tres per a gossos, que barregen vegetals i proteïna amb ingredients com l'arròs, el pollastre, la carbassa, el salmó, la poma o la patata amb variacions tant per a cadells com per a animals adults. Aquesta fórmula busca "explotar els beneficis dels aliments no processats en la salut de les mascotes, ja que poden allargar fins a un 30% l'esperança de vida de gats i gossos i redueixen les possibilitats de patir malalties com el càncer", diu Icart.

Kibus Petcare, amb seu a Igualada, està formada per tres socis que han desenvolupat el prototip funcional durant el darrer any i mig. La startup, que ha patentat la tecnologia, preveu comercialitzar el dispositiu durant la segona meitat d'enguany a través de botigues d'animals, clíniques veterinàries i un servei d'e-commerce propi. L'empresa ha estat premiada per Netmentora Catalunya i és col·laboradora d'IQS Tech Factory.