Olesa habilita una zona d'aparcament i mirador a l'accés a Ribes Blaves

Les obres del nou vial d'accés a la urbanització de Ribes Blaves, que va quedar obert al trànsit a mitjan mes de març,s'han completat amb la creació d'una zona d'aparcament i mirador que ja està operativa. L'objectiu, segons han explicat fonts municipals, és posar en valor la falla de Ribes Blaves, considerada de gran interès geològic.

El nou vial d'accés a Ribes Blaves per la carretera B-120 suposa resoldre de manera «definitiva» l'estacionament en aquests indret. El març del 2015, aquest vial es va veure afectat per una esllavissada, fruit de l'erosió de la falla sobre la qual es recolzava. Des d'aleshores, l'accés a la urbanització estava parcialment tancat al trànsit. Ara ja s'hi pot circular en els dos sentits de la marxa. El cost del projecte ha ascendit a 430.000 euros, el 70% dels quals ha estat a càrrec de la Diputació de Barcelona. La resta, els ha aportat l'Ajuntament d'Olesa.

L'obra representa una millora de l'accés que hi havia fins fa poc perquè, a més de recuperar els dos sentits de circulació, ha inclòs aquesta àrea d'aparcament per poder accedir amb seguretat a la zona d'observació de la falla de Ribes Blaves, catalogada zona d'interès geològic. El projecte de solució del vial ha consistit a desplaçar el traçat d'accés a Ribes Blaves a una zona on el risc d'esllavissades i esfondraments es minimitza perquè s'allunya de la zona en erosió.

Més enllà de la millora de la seguretat, però, el nou vial també pretenia tornar a reivindicar la falla de les Ribes Blaves, ja que l'anterior traçat de la carretera d'accés a la urbanització havia comportat una degradació de l'espai, tant visual com física.