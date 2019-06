El cuiner David Andrés deixa l'Abac per dirigir el Via Veneto

El xef David Andrés ha deixat l'Abac, el restaurant de tres estrelles Michelin que dirigeix el manresà Jordi Cruz, per passar a ser el màxim responsable de la cuina del restaurant barceloní Via Veneto, un establiment amb més de 50 anys de trajectòria. El Via Veneto té una estrella de la guia francesa. Feia 9 anys que Andrés treballava al restaurant Abac de Barcelona, els darrers sis com a cap de cuina.

David Andrés es posa a dirigir la cuina de la família Monje, «una família mítica en el món de la restauració», segons apunta Andrés, i afegeix que, «a part de ser un gran honor professional, representa una oportunitat única i irrefutable per treballar una altra vegada en una estructura d'empresa familiar en la qual sempre m'he sentit còmode, perquè representa perfectament els meus valors».

Andrés enceta una nova etapa en la qual es proposa «lluitar al màxim per tal que el treball del nou equip sigui digne successor dels grans xefs que fins ara han dirigit la mítica història d'aquesta casa».

El cuiner igualadí comença a desenvolupar les seves funcions com a xef del Via Veneto avui i compaginarà la direcció d'aquesta cuina amb la del seu projecte familiar a Igualada, el restaurant –i el recent inaugurat hotel– Somiatruites. Aquí comparteix projecte amb el seu germà Xavier, arquitecte i autor del projecte tant del restaurant com de l'hotel, situat al barri adober del Rec. David Andrés és un dels cuiners joves de referència. Es va format a l'escola Hoffmann, i ha treballat amb Neichel, Xavier Pellicer, els germans Roca i a l'ABaC de Jordi Cruz. .

El 2017 va ser proclamat, per tercer any consecutiu, millor xef jove de la península pel prestigiós concurs San Pellegrino Young Chef i, al principi del 2017, la famosa revista Forbes el va considerar un dels joves més influents d'Europa, sent capdavanter en la categoria d'Arts. La seva proposta culinària combina els productes de la terra amb la cuina d'avantguarda.

Via Veneto, regentat per la família Monje, és un restaurant barceloní amb 52 anys d'història.

Entre els reconeixements més destacats, Via Veneto té una estrella Michelin, és Premi Nacional de Gastronomia 2019 i el seu director, Pedro Monje, ha estat guardonat amb el Grand Prix de l'Art de la Salle.