Martorell celebra dos dies de fira medieval i de comerç a la zona de les Bòbiles

Els comerços locals i les parades medievals ompliran la rambla de les Bòbiles de Martorell aquest cap de setmana. La Fira del Comerç al carrer celebra la seva 14a edició i «és el gran aparador de l'associació de comerciants i empresaris Nou Martorell», segons els mateixos organitzadors. Els establiments locals de tot tipus de sectors donaran a conèixer novetats i promocions.

La part dels establiment medievals arriba a la desena edició i és un reclam, també, per a la resta de botigues. Per animar la fira hi haurà actuacions de falconeria (amb vols d'aus dissabte i diumenge), accions de faquirisme, cercaviles ambientades en l'època, titelles i música.

El president de l'associació Nou Martorell, Marc Casasayas, recorda que aquesta fira «és la més important del comerç local i oci de la comarca». Es donaran cita més de 100 estands, mercaders i actors. La fira es podrà visitar avui i demà durant tot el dia i no tanca al migdia.

La fira comercial es completarà amb una exposició de vehicles de diferents concessionaris.